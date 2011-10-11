Банки активізували роботу з розчищення активів - експерт

Банки активізували роботу з розчищення активів і поступово списують проблемну заборгованість, однак стягнення боргів у судовому порядку триває.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН директор департаменту корпоративного бізнесу «Брокбізнесбанку» Антон СУХОРУКОВ.

На його думку, «в ряді випадків списання виявляється банкам вигідніше, ніж затяжна робота зі стягнення боргів через суди. Банки отримують не всю суму боргу, але при цьому нарощують поточну ліквідність і розформовують резерви, що, в свою чергу, вивільняє грошові кошти, які можна спрямувати в бізнес».

При цьому, підкреслив експерт, відбір ведеться найжорстокіший, вдаючись до списань заборгованості, фінансові установи дуже ретельно вивчають стан самого позичальника та його галузі.

Як зазначив А.СУХОРУКОВ, за даними Національного банку України загальний обсяг простроченої заборгованості в банках на 1 вересня 2011 року склав 83,1 млрд. грн., тобто на 1,8 млрд. грн. (2,2%) менше, ніж на початку нинішнього року.