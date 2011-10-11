Долар на міжбанку подорожчав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0020/8,0070, до 12:00 ціни піднялися до 8,0060/8,0090. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму - 8,0120/8,0160 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2549/0,2554, до 12:00 ціни впали до 0,2529/0,2533. До закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2534/0,2537. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 31,5490 (- 0,6360).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3665/1,3667, а до 12:00 знизилися до 1,3594/1,3596.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,9345/10,9430, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,8820/10,8900. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися - 10,9030/10,9125.