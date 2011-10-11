Fitch підтвердило рейтинги угод сек’юритизації іпотечних кредитів «ПриватБанку»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги облігацій Ukraine Mortgage Loan Finance No. 1 Plc і змінило прогноз рейтингу облігацій класу B.

Про це йдеться у повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, облігації класу A об'ємом 11,8 млн. дол. з терміном погашення у грудні 2031 р. - рейтинг підтверджений на рівні "BBsf", прогноз "Позитивний". Облігації класу B об'ємом 36,9 млн. дол. з терміном погашення у грудні 2031 р. - рейтинг підтверджений на рівні "Bsf", прогноз змінений зі "Стабільного" на "Позитивний".

У повідомленні вказують, що ці рейтингові дії показують дію очікуваного викупу кредитів ПАТ КБ "Приватбанк" при проведенні виплат в облігаціях класів А і B, а також беруть до уваги доступні рівні підвищення кредитної якості. Крім того, прогноз щодо облігацій класу B показує "позитивний" прогноз у суверенному рейтингу України ("B"/прогноз "Позитивний").

Ця угода є сек’юритизацією портфеля доларових іпотечних кредитів, виданих "Приватбанком" у лютому 2007 р. Облігації класу А нині амортизовані до 9% від первинного об'єму. Облігації амортизуються на послідовній основі, і рівні підвищення кредитної якості по облігаціях класів A і B досягли відповідно до 94,1% і 30,1%.

З урахуванням очікуваного викупу кредитів Fitch вважає, що облігації класу А будуть повністю погашені до наступної дати процентних виплат і почнеться амортизація облігацій класу B. Тоді як облігації класу B матимуть перевагу вищого рівня механізму підвищення кредитної якості приблизно в 40%, їх рейтинг обмежений країновою межею України ("B"). На відміну від облігацій класу A, які мають структурні характеристики, що згладжують трансфертний ризик і ризик конвертації, в облігаціях класу B таких характеристик не передбачено.