Проект Митного кодексу може бути розглянуто у Верховній Раді в листопаді

Проект Митного кодексу може бути прийнятий парламентом у листопаді 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив директор департаменту організації митного контролю та оформлення Держмитслужби Сергій СЬОМКА.

«Думаю, що його буде винесено (на розгляд парламенту – УНІАН) на початку листопада. Якщо не буде багато зауважень і пропозицій із залу Верховної Ради в другому читанні, він може бути прийнятий у листопаді, щоб він набув чинності з 1 січня 2012 року. Хоча розумію, що технічно це складно, оскільки там треба прийняти багато підзаконних актів», - сказав С.СЬОМКА.

Також він зазначив, що в даному документі заплановано залишити всі позитивні норми, що діють на сьогодні для суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня цього року Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про внесення змін до Митного кодексу.

У червні народний депутат, голова Комітету ВР із питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики Віталій ХОМУТИННІК прогнозував, що Митний кодекс у новій редакції має шанси бути прийнятим парламентом вже у вересні.