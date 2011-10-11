НБУ у вересні купував швейцарські франки, євро й австралійські долари, продавав – долари США

Національний банк України (НБУ) у вересні в резерви купував швейцарські франки, євро і австралійські долари, продавав – долари США.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Резерви НБУ поповнилися на 0,625 млрд. дол. (в еквіваленті) за рахунок купівлі: 22,3 млн. євро, 508 млн. швейцарських франків, 13,1 млн. австралійських доларів.

У вересні Нацбанк з резервів продав 2,559 млрд. дол. США і 30 млн. євро.

Як повідомляв УНІАН, міжнародні валютні резерви Нацбанку у вересні 2011 року скоротилися на 8,5%, або на 3,256 млрд. дол., – до 34,95 млрд. дол. Негативне сальдо валютних інтервенцій регулятора на міжбанківському ринку склало 1,975 млрд. дол.

Перший заступник голови правління НБУ Юрій КОЛОБОВ заявив, що однією з основних причин зниження обсягу золотовалютних резервів стали інтервенції Нацбанку з метою задоволення попиту населення на валюту.