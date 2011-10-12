Словаччина заблокувала розширення повноважень Європейського фонду фінансової стабільності

Парламент Словаччини заблокував розширення повноважень Європейського фонду фінансової стабільності (ЕФФС), яке було погоджено лідерами країн єврозони в липні поточного року, повідомляє агентство Франс Прес.

Словаччина залишається останньою країною єврозони, що не ратифікувала відповідних поправок до національного законодавства.

Проти схвалення розширення ЕФФС різко виступала партія "Свобода та солідарність" (SaS), що входить в чотирипартійну правлячу коаліцію країни.

Головна опозиційна партія Словаччини "Курс - соціальна демократія" Smer заявила, що буде готова обговорити можливість підтримки ЕФФС в період після падіння кабміну, відзначає Reuters.

Країни Євросоюзу в травні минулого року домовилися про створення ЕФФС для допомоги державам єврозони, що знаходяться в скрутному фінансовому становищі. На саміті 21 липня глави держав єврозони вирішили розширити функції ЕФФС, давши йому можливість, у тому числі, купувати бонди єврозони на вторинному ринку, брати участь у рекапіталізації банків. Ці рішення мають бути схвалені на національних рівнях в країнах єврозони. Для набуття чинності угоди потрібна його ратифікація всіма 17 державами.

Європейський фонд фінстабільності - тимчасовий механізм. Рада міністрів фінансів єврозони (Єврогрупа) на засіданні 19-20 червня схвалила зміни до Лісабонського договору, на основі якого функціонує Євросоюз, для того, аби створити в єврозоні постійний механізм фінансової стабільності з ефективним обсягом в 500 мільярдів євро. Передбачається, що постійний механізм фінансової стабільності прийде на зміну ЕФФС в середині 2013 року, передає ПРАЙМ-ТАСС.