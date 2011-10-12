У Білорусі темп зростання ВВП знизився з 9,1% до 7,9%

Мінськ. Валовий внутрішній продукт Білорусі за січень-вересень 2011 року зріс на 7,9% щодо аналогічного періоду 2010 року і становив 186,7 трлн. білоруських рублів.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Білстату.

«У січні-серпні приріст ВВП становив 9,1%, січні-липні – 9,8%, січні-червні – 11%, січні-травні – 12,5%, січні-квітні – 12,3%, січні-березні – 10,9%, січні-лютому – 7,8%, січні – 7,4%. Відповідно до прогнозу соціально-економічного розвитку, в 2011 році приріст ВВП у Білорусі має становити до 2010 року 9-10%», - говориться в повідомленні прес-служби.

Також повідомляється, що виробництво промислової продукції в РБ за дев`ять місяців ц.р. зросло на 10,6% і становило 206,7 трлн. рублів (річний прогноз зростання – 9-9,5%). Питома вага відвантаженої інноваційної продукції в загальному обсягу відвантаженої продукції становила 16,8% (12-13%).

Сільськогосподарське виробництво в господарствах усіх категорій Білорусі в січні-вересні ц.р. зросло на 4% (7-8%), при цьому в сільгоспорганізаціях - на 5,6%.

Як повідомляв УНІАН, споживчі ціни в Білорусі у вересні 2011 року зросли на 13,6% до серпня і на 74,5% до грудня 2010 року. Ціни виробників промислової продукції у вересні до серпня підвищилися на 9,1%, до грудня 2010 року – на 82,3%.