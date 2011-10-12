НБУ відмінив копіювання документів під час купівлі банками валюти

Національний банк України (НБУ) відмінив копіювання документів, що посвідчують особу, під час купівлі банками готівкової валюти у населення.

Про це йдеться у заяві голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА, оприлюдненій на сайті регулятора.

"Ми дозволяємо банкам купувати валюту у фізичних осіб за надання ними будь-якого документу, який посвідчує особу. При цьому копіювання документів не здійснюється", - сказав С. АРБУЗОВ.

За його словами, ці нововведення незабаром набудуть чинності і діятимуть до закінчення чемпіонату Євро-2012.

Серед іншого, С. АРБУЗОВ зазначив, що регулятор запропонує відповідні зміни до законопроекту про валютне регулювання, який є на розгляді парламенту. При цьому не уточнив, які саме зміни будуть запропоновані.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документу, що посвідчує особу. При проведенні операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документу, який посвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце (реєстрації) проживання, ідентифікаційний номер особи (за наявності).