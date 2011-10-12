НБУ скасував копіювання паспортів при обміні валюти

Національний банк України скасував копіювання документів, які засвідчують особу, при купівлі банками готівкової валюти у населення.

Про це йдеться у заяві голови Нацбанку Сергія АРБУЗОВА, оприлюдненій на сайті регулятора.

«Ми дозволяємо банкам купувати валюту у фізичних осіб при пред`явленні ними будь-якого документа, який засвідчує особу. При цьому копіювання документів не здійснюється», - сказав С.АРБУЗОВ.

За його словами, ці нововведення незабаром наберуть чинності і діятимуть до закінчення чемпіонату Євро-2012.

Серед іншого С.АРБУЗОВ відзначив, що регулятор запропонує відповідні зміни до законопроекту про валютне регулювання, який перебуває на розгляді парламенту. При цьому не уточнив, які саме зміни будуть запропоновані.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою № 278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, який засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).