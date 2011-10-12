Міжбанк: відкриття торгів - 8,0110/8,0170 грн./дол.

12:05, 12 жовтня 2011
Фінанси
0

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим ростом котирувань - 8,0110/8,0170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2548/0,2552, котирування по євро-гривні практично не змінилися - 10,9325/10,9425.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3647/1,3649 (вівторок - 1,3665/1,3667).

У вівторок, 11 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter