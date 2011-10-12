Міжбанк: відкриття торгів - 8,0110/8,0170 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим ростом котирувань - 8,0110/8,0170 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту знизилися - 0,2548/0,2552, котирування по євро-гривні практично не змінилися - 10,9325/10,9425. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися - 1,3647/1,3649 (вівторок - 1,3665/1,3667). У вівторок, 11 жовтня, Нацбанк на ринок не виходив.

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