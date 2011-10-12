S&P знизило рейтинги десятьох найбільших банків Іспанії

Рейтингове агентство Standard&Poor's знизило рейтинги десятьох банків Іспанії, серед яких опинилися найбільші в країні Banco Santander і Banco Bilbao Vizcaya Argentaria. Їх довгострокові кредитні рейтинги були знижені до рівня "АА-" з "АА", прогноз в обох рейтингах - "негативний", передає BBC.

Агентство також знизило рейтинги Banco Sabadell SA і Bankinter SA до "A-" з "A", Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Gipuzkoa y San Sebastian (Kutxa), Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Confederacion Espanola de Cajas de Ahorros (CECA), Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza і Aragon y Rioja (IberCaja).

У список на перегляд з можливим зниженням потрапив довгостроковий кредитний рейтинг Banco Popular Espanol SA, який нині знаходиться на рівні "A-". У цілому негативні рейтингові дії стосувалися 15 банків країни.

"На наш погляд, іспанські банки в цілому встояли під час кризи, проте, їх фінансові профілі ослабли. Банки накопичили велику кількість "проблемних" активів і витратили велику частину коштів зі своїх "подушок безпеки", - сказано у повідомленні S&P.

Своє рішення агентство пояснило погіршенням макроекономічних умов і станом фінансової системи Іспанії. Ріст ВВП Іспанії виявився повільнішим від очікуваного, що заважає розвитку банків. Також в S&P's сказали про низьку активність на місцевому ринку нерухомості.

Нагадаємо, у минулу п'ятницю агентство Fitch знизило суверенний рейтинг Іспанії до "AA-" з "AA+" на тлі посилювання боргової кризи в єврозоні. Рейтинг Іспанії від S&P знаходиться на рівні "АА", від Moody's - на рівні "Aa2". Прогнози у рейтингах усіх трьох агентств "негативні".