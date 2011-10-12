Міноритарії «VAB Банку» звернулися до НБУ щодо політики основного акціонера

Міноритарні акціонери ПАТ "VAB Банк" звернулися у Національний банк України з листом, у якому висловили стурбованість політикою, яку проводить основний акціонер банку.

Лист, текст якого має в розпорядженні УНІАН, адресований голові НБУ, підписали представники ТОВ "Бауман Трейд"(володіє 9,023% акцій ПАТ "VAB Банк"), компанія Astorius Capital Group (володіє 0,435% акцій банку) і колишній головний бухгалтер "VAB Банку" Юрій ІРКЛІЄНКО, якому належить 0090% акцій кредитно-фінансової установи.

Так, міноритарії "VAB Банку" заявляють про те, що від них приховують ім'я справжнього власника контрольного пакету акцій, який продали у грудні 2010 року ряду кіпрських компаній.

"Переконані, що така позиція нового мажоритарного акціонера є неприпустимою для публічного акціонерного товариства і на тлі загальних негативних процесів, які стали відбуватися у банку, викликає підозру у недобросовісності намірів нового партнера"- сказано у листі.

Водночас зазначають, що інформація у ЗМІ, а також склад топ-менеджменту банку вказують на те, що новим співвласником "VAB Банку" став бізнесмен Олег БАХМАТЮК, власник агрохолдингу "Авангард", банку "Фінансова ініціатива" і компанії Ukrlandfarming Plc.

"Усі члени нової команди тим чи іншим чином пов'язані з О. БАХМАТЮКОМ. Приміром, новий в. о. голови правління банку Денис МАЛЬЦЕВ до недавнього часу очолював наглядову раду банку "Фінансова ініціатива", а представники кіпрських компаній, на яких номінально рахуються акції банку, раніше виступали як представники О. БАХМАТЮКА у ряді судових процесів", - вказується у листі Нацбанку.

При цьому, за словами міноритаріїв, сам О. БАХМАТЮК заперечує свою участь у складі акціонерів "VAB Банку".

Окрім питання реального власника мажоритарного пакету акцій банку, стурбованість міноритарних акціонерів викликає кредитна політика банка, яку проводять з початку поточного року.

"Достовірно відомо, що впродовж останніх дев'яти місяців банк займався кредитуванням виключно компаній пана БАХМАТЮКА. Так, за вказаний період чотирьом аграрним компаніям, які офіційно належать О. БАХМАТЮКУ, а саме ПАТ "Райз Максимко", ТОВ СП "Нива", ТОВ "Спецагропроект" і ТОВ "Агро Альфа", були видані кредити на суму понад 1,04 млрд. грн., що порушує усі встановлені нормативи НБУ", - сказано у листі міноритаріїв.

Також повідомляють, що кредитні ставки за вищезгаданими кредитами складали близько 16% при ставках залучення депозитів 15,75-16,25%, що, на думку міноритарних акціонерів банку, вказує на неефективність розміщення залучених коштів і недоотримання процентних прибутків.

Міноритарії вважають, що стратегія управління банком і вибрана кредитна політика нового керівництва призводять до приховування істинного стану справ у банку шляхом "спотворення звітності і приховання високоризикових кредитних операцій».

У своєму листі міноритарні акціонери "VAB Банку" просять главу НБУ Сергія АРБУЗОВА доручити розібратися в ситуації, що склалася у банку, і вжити передбачені законом заходи як щодо банку, так і щодо відповідних посадовців.

"Банк активно кредитує компанії БАХМАТЮКА, а саме: "Райз", "Дакор", про купівлю яких він неодноразово заявляв. Фактично, на сьогодні йде кредитування його сільгоспкомпаній. Під заставу покладений майбутній урожай, а урожаю може і не бути - це високоризикова кредитна політика, яка може призвести до збитків у розмірі кредиту, а це більше 1 млрд. грн."., - говорить Ю. ІРКЛІЄНКО

Своєю чергою колишній член наглядової ради "VAB Банку" Борис ФУКСМАН називає ситуацію, що склалася у банку, неприпустимою і вважає, що вона може позначитися не лише на репутації самого "VAB Банку", але в цілому на репутації банківської системи.

"Я думаю, що Нацбанк має дуже жорсткі механізми контролю за цим, і якщо буде проведена об'єктивна перевірка, буде виявлено, наскільки правомірно були видані ці кредити, особливо компаніям, афільованим з господарем банку, що взагалі неприйнятно, - зазначив Б.ФУКСМАН. - Цей прецедент повинен стати надбанням інших банків, щоб їм не кортіло. Якщо це можливо в одному банку, то де гарантія, що це неможливо в іншому банку? Це підриває довіру до банківської системи".