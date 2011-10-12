«Приватбанк» має намір впровадити технологію безконтактних платежів PayPass

"Приватбанк" (Дніпропетровськ) завершив комплекс технологічних заходів, необхідних для впровадження в країні принципово нової технології безконтактних платежів MasterCard PayPass.

Про це сказано у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

"Відмінність цієї технології від традиційної полягає у тому, що для оплати покупок карту не треба проводити через термінал і підписувати чек. Для проведення невеликого платежу досить лише піднести стікер PayPass до платіжного термінал, для істотніших покупок - підтвердити оплату пін-кодом. І в тому, і іншому випадку оплата відбувається миттєво", - сказано у повідомленні.

Як повідомили у банку, зараз йде тестування і остаточна "відкатка" технології, а також установка в торгових точках нових терміналів PayPass. Банк має намір запустити послугу в промислову експлуатацію до початку чемпіонату з футболу Євро-2012.

На сьогодні найактивніше технологію PayPas впроваджують у Великобританії, Франції, Ірландії, Польщі і Туреччині. Муніципальна влада Лондона заявила, що до 2012 року, коли там пройдуть літні Олімпійські ігри, терміналами PayPass будуть оснащені не лише усі торгові точки, але і міський транспорт.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ "Приватбанк" (м. Дніпропетровськ) засновано у 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року склали 135,741 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 118,003 млрд. грн. зобов'язання - 123,057 млрд. грн., статутний капітал - 10,160 млрд. грн., власний капітал - 12,684 млрд. грн.

"Приватбанк" у першому півріччі збільшив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року на 24% - до 782 млн. грн.

На 29 вересня Ігор КОЛОМОЙСЬКИЙ і Геннадій БОГОЛЮБОВ володіли по 33,7545% акцій "Приватбанку", кіпрська Triantal Investments Ltd.- 24,99%.