НБУ пом'якшив вимоги до банків щодо ідентифікації клієнтів

Національний банк України пом`якшив вимоги до банків щодо виконання постанови правління Національного банку України від 31 січня 2011 № 22 в частині проведення ідентифікації клієнтів, які не належать до клієнтів з високим рівнем ризику, протягом шести місяців з дня набуття чинності.

Про це йдеться в листі НБУ комбанкам, текст якого має УНІАН.

Нацбанк встановив, що у більшості банків виникають труднощі з відповідністю ідентифікації клієнтів вимогам постанови.

У НБУ вважають, що банки можуть забезпечувати виконання вимог постанови щодо ідентифікації клієнтів, ризик проведення якими операцій з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, не оцінюється банком як високий, шляхом направлення банками у встановлені постановою терміни таким клієнтам повідомлень із запрошенням відвідати представництва банку для приведення їх ідентифікації у відповідність до вимог законодавства. При цьому, в банку має бути документальне підтвердження направлення такого повідомлення.

«У таких випадках отримання банками інформації від цих клієнтів може здійснюватися у разі їх звернення в банк, або проведення ними операцій у понадвстановлені постановою терміни» - йдеться в листі НБУ.