На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 8,0180/8,0230 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0110/8,0170, на 12:00 ціни зросли до 8,0200/8,0280. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0180/8,0230 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2548/0,2552, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2564/0,2569. На час закриття торгів ціни досягли максимуму - 0,2575/0,2579. У Росії курс долар-рубль продовжує падати, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 31,1275 (-0,4215).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3647/1,3649, а на 15:00 зросли до 1,3761/1,3763.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9325/10,9425, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,0310/11,0460. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 11,0410/11,0520.