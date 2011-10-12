Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України досягло 8,1 млрд. дол.

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні-серпні 2011 року становило 8,1 млрд. дол., що в 1,8 разу більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року (4,47 млрд. дол.).

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, згідно з повідомленням, у січні-серпні 2011 р. експорт товарів із України становив 43,98 млрд. дол., імпорт – 52,08 млрд. дол. Порівняно з січнем-серпнем 2010 року експорт збільшився на 39,4%, імпорт – на 44,6%. Коефіцієнт покриття експортом імпорту становив 0,84 (у січні-серпні 2010 року – 0,88).

За звітний період Україна здійснювала зовнішньоторговельні операції з партнерами з 217 країн світу.

Основу товарної структури українського експорту становили чорні метали і вироби з них – 32,7% від загального обсягу експорту. Мінеральні продукти становили 14,9%, механічне і електричне устаткування – 9,6%, продукція хімічної і пов`язаних з нею галузей промисловості – 7,6%, засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби – 7,2%, продукти рослинного походження – 6,6%, жири і масла тваринного або рослинного походження – 5,2% від загального обсягу експорту.

У загальному обсягу експорту товарів із України, порівняно з січнем-серпнем 2010 року, збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 7,3% до 8,3%, руди, шлаків і золи – з 5,1% до 5,7%, залізничних локомотивів – з 4,5% до 5,6%, жиру і масел тваринного або рослинного походження – з 5% до 5,2%, виробів із чорних металів – з 3,7% до 4,4%, продуктів неорганічної хімії – з 2,2% до 2,5%, добрив – з 1,8% до 2,4%. Разом з тим зменшилася частка чорних металів – з 30% до 28,3%, механічних машин – з 6,2% до 5,1%, електричних машин – з 4,7% до 4,5%, зернових культур – з 4,5% до 4,2%.

У загальному обсягу імпорту товарів збільшилася частка палив мінеральних, нафти і продуктів її перегонки – з 31,9% до 35,3%, механічних машин – з 7,2% до 8,3%, засобів наземного транспорту, крім залізничного – з 5,3% до 6,4%, електричних машин – з 5,6% до 6,3%. Скоротилася частка пластмас, полімерних матеріалів – з 4,9% до 4,4%, фармацевтичної продукції – з 3,9% до 3,2%, паперу і картону – з 2,5% до 2%, руди, шлаків і золи – з 2,4% до 1,3%.