ДПСУ застосовуватиме всі методи для детінізації ринку фінпослуг і зміцнення гривні – Захарченко

Державна податкова служба України (ДПСУ) застосовуватиме всі методи для детінізації ринку фінансових послуг і зміцнення національної валюти.

Про це заявив голова ДПСУ Віталій ЗАХАРЧЕНКО під час оперативної наради з працівниками підрозділів податкової міліції, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«У рамках повноважень податкова служба застосовуватиме всі наявні методи для детінізації ринку фінансових послуг і зміцнення національної валюти», - відзначив В.ЗАХАРЧЕНКО.

За його словами, сьогодні реанімуються старі схеми нелегального обміну валюти, отримання не контрольованих державою надприбутків і несплати податків до бюджету. А це десятки мільйонів гривень.

«На сьогодні в нашій державі здійснюються системні заходи з детінізації процесів економіки. Одним з таких заходів є наведення порядку при обміні іноземної валюти Національним банком України», - сказав В.ЗАХАРЧЕНКО.

«Нас не цікавить пересічний громадянин, який хоче обміняти свої кровно зароблені 100–200 дол. Але податкова служба вживатиме серйозних заходів до так званих «міняйл» і тих, хто їм сприяє. Зокрема посадовцям окремих банківських та інших фінансових установ”, - наголосив голова ДПСУ.

За його даними, з початку дії постанови Нацбанку про паспортизацію обміну валют податкова міліція виявила 644 об`єкти, через які здійснювався незаконний обмін валют.

Так, працівники податкової міліції Луганської області припинили незаконну діяльність нелегального пункту обміну валюти в обласному центрі. Організатор незаконного обміну валют, приватний підприємець-«спрощенець», за відсутності торгового патенту і відповідного дозволу Національного банку України цілодобово здійснював обмін у металевому кіоску, розташованому на одній з центральних вулиць Луганська.

Його діяльність була припинена під час чергової операції з обміну 10 тисяч доларів США. Під час перевірки кіоску податківці виявили понад 42,5 тис. дол. США, майже 3,5 млн. рублів РФ і близько 640 тис. грн. Також податківці вилучили «тіньову» бухгалтерію, записи з телефонами постійних клієнтів, рахункові машинки, пристрій “детектор банкнот” й інші засоби.

Наразі вирішується питання про притягання порушників до відповідальності.

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що посвідчує особу. При проведенні операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який посвідчує особу), дату видачі й орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).