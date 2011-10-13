В Одесі міліція штурмом захопила підпільне казино

В Одесі правоохоронці викрили і припинили діяльність підпільного казино, власники якого продовжували нелегальний бізнес всупереч Закону «Про заборону грального бізнесу в Україні».

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в області.

Як уточнили в міліції, «щоб потрапити усередину 3-поверхової будівлі, співробітникам МВС довелося в буквальному розумінні штурмувати вхідні двері, оскільки їх навмисно закрили для «непрошених гостей».

Як виявилося, у зачиненій будівлі перебували 35 осіб, зокрема 16 громадян іноземних держав - гравці закладу, а також 19 громадян України як обслуговуючий персонал – круп`є, офіціанти, охорона, ділери, касир.

При обшуку у казино вилучено майже 3600 гральних фішок, 200 колод карт, велику суму грошей, два столи для гри в рулетку і сім - для гри в покер, комп`ютерну техніку, а також відеореєстратор з електронним носієм інформації, за допомогою якого правопорушники по суті сприяли «документуванню» протиправної діяльності, відзначили в УМВС.

Крім того, в припаркованому поряд з казино автомобілі одного з гравців оперативники вилучили пістолет іноземного виробництва, який відправлено на експертизу.

Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 (заняття забороненими видами господарської діяльності) КК України.