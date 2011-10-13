Янукович призначив екс-главу НБУ Стельмаха своїм позаштатним радником

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив колишнього голову Національного банку України Володимира СТЕЛЬМАХА своїм позаштатним радником

Відповідний указ від 12 жовтня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня 2010 року Верховна Рада України звільнила В.СТЕЛЬМАХА з посади голови Національного банку України і призначення на цю посаду Сергія АРБУЗОВА. П`ятирічний період повноважень В.СТЕЛЬМАХА на посаді голови НБУ закінчився 16 грудня 2009 року.