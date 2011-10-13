Третій тиждень поспіль у банках зберігається тенденція збільшення депозитних ставок – експерт

В українських банках третій тиждень поспіль зберігається тенденція збільшення депозитних ставок.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління "Брокбізнесбанку" Наталія СИНЯВСЬКА.

За її словами, за період з 3 по 7 жовтня 2011 року на ринку депозитів фізичних осіб кардинальних змін не сталося. Чергова кількість аналізованих банків підвищила ставки на пропозиції по вкладах фізичних осіб. В основному підвищення стосувалося національної валюти. Найвигіднішими залишаються довгострокові вклади. Співвідношення тривалості вкладу і його прибутковості прямо пропорційне: чим більший термін розміщення депозиту - тим вища його прибутковість.

Як повідомила Н.СИНЯВСЬКА, процентні ставки по депозитах у гривні на кінець минулого тижня склалися такі: на термін 1 місяць - від 1,5 до 10% річних (середня - 6,43%); 3 місяці - від 5,2 до 13,25% (середня - 9,91%); 6 місяців - від 6,5 до 14,5% (середня - 11,44 %); 12 місяців - від 8,25 до 15,50% (середня - 12,60%).

За інформацією експерта, по вкладах у доларах США ставки такі: на термін 1 місяць - від 1 до 5,75% річних (середня - 3,48%); 3 місяці - від 1,6 до 7,75% (середня - 4,82%); 6 місяців - від 1,6 до 8,25% (середня - 5,63%); 12 місяців - від 2,75 до 8,75% (середня - 6,27%).

Н.СИНЯВСЬКА сказала що по вкладах у євровалюті ставки такі: на термін 1 місяць - від 0,5 до 4,5% річних (середня - 2,27%); 3 місяці - від 0,5 до 6,75% (середня - 3,15%); 6 місяців - від 1 до 7,25% (середня - 3,69%); 12 місяців - від 1,4 до 7,75% (середня - 4,30%).