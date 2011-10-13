Сьогодні євро буде прагнути до рівня 1,3850 - експерт

Після того, як парламент Словаччини схвалить законопроект щодо розширення Європейського фонду фінансової стабільності, євро може вирости в ціні проти долара, основна мета валюти - 1,3850, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як зазначають аналітики, слідом за євро вгору повинен піти і фунт. Для нього опір знаходиться зараз на рівні 1,5800. У парі з японською ієною долар продовжить рух до позначки 77,00.

Важливими для ринку в четвер, 13 жовтня, стануть дані щодо безробіття Австралії, індекс споживчих цін Німеччини, щомісячний звіт ЄЦБ за жовтень, а також кількість первинних заявок на отримання допомоги з безробіття у США.