Міжбанк: відкриття торгів - 8,0195/8,0255 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим ростом котирувань - 8,0195/8,0255 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2574/0,2579, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0795/11,0895. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3814/1,3816 (середа - 1,3647/1,3649). У середу Нацбанк на ринок не виходив.

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