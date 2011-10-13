Міжбанк: закриття торгів - 8,0210/8,0260 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,0195/8,0255, на 12:00 ціни зросли до 8,0280/8,0330. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0210/8,0260 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2574/0,2579, на 12:00 ціни знизилися до 0,2570/0,2574. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,2565/0,2569. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2210 (+0,0935).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар почали з позначки 1,3814/1,3816, а на 15:00 впали до 1,3736/1,3738.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0795/11,0895, на 12:00 ціни пішли вниз 11,0255/11,0360. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH становили 11,0215/11,0320.