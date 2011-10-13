Платники податків перерахували до бюджету 57 млрд. грн. ПДВ - на 61% більше, ніж роком раніше

Платники податків у січні-вересні 2011 року перерахували до бюджету 57 млрд. грн. податку на додану вартість (ПДВ), що на 60,8%, або на 21,6 млрд. грн., більше порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це заявив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, у вересні ц.р. до бюджету надійшло 5,9 млрд. грн. ПДВ.

На думку О.КЛИМЕНКА, позитивна динаміка сплати ПДВ пов`язана, в першу чергу, з новаціями в адмініструванні цього податку. «Велика частина нововведень щодо розвитку електронних сервісів, підвищення якості обслуговування стосувалася, головним чином, платників податку на додану вартість. Це була наша основна цільова аудиторія, з якою ми працювали наполегливо й старанно», - зазначив голова ДПСУ.

Він нагадав, що завдяки впровадженню ризикоорієнтованої системи моніторингу діяльності суб`єктів господарювання, значно знизилася кількість перевірок. Крім того, для платників ПДВ був реалізований алгоритм автоматичного відшкодування податку.