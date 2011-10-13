Закон про спрощену систему оподаткування може набути чинності цього року – експерт

Закон про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності може бути ухвалений парламентом і набути чинності у поточному році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні журналістам голова Ради підприємців при Кабінеті міністрів України Леонід КОЗАЧЕНКО.

За його словами, спрощене оподаткування дозволяє не відкладати набуття чинності законом, а ввести його в дію з першого числа наступного місяця після ухвалення Верховною Радою. «Якщо законопроект буде ухвалено у листопаді, то він може почати діяти з 1 грудня 2011 року, а якщо у жовтні – то з 1 листопада», - сказав Л.КОЗАЧЕНКО.

Він зазначив також, що у профільному парламентському комітеті депутати розділилися в думках з приводу дати набуття чинності законом – одні підтримують якнайскоріше набуття чинності законом, інші наполягають, що це має відбутися у новому податковому році, тобто з 1 січня 2012 року, як передбачено у самому тексті документа.

Довідка УНІАН. Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу й інших законодавчих актів щодо спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб`єктів малого підприємництва (№8521) зареєстровано у парламенті 16 травня 2011 року. Серед іншого, він передбачає скасування норми, за якою платники податку на прибуток не можуть відносити на валові витрати придбання товарів/послуг у фізичних осіб - платників єдиного податку.

Нагадаємо, даний закон мав бути ухвалений, згідно з розпорядженням Президента України, ще у першому кварталі 2011 року. Пізніше передбачалося, що закон буде ухвалено у червні, і вже з 1 липня набуде чинності. Проте тоді законопроект депутати ухвалили лише у першому читанні. Остаточне його ухвалення парламентом на сьогодні продовжує затягуватися.