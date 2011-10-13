Янукович: зростання ВВП в Україні у 2012 році становитиме 6%

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прогнозує, що у 2012 році зростання ВВП у нашій державі становитиме 6%.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він сказав під час наради з адміністративно-господарським активом Хмельницької області у Кам`янець-Подільському.

Президент наголосив, що для збереження позитивної динаміки зростання ВВП потрібно й надалі «дуже серйозно працювати над розвитком країни».

«Інноваційно-інвестиційна модель, яку ми поклали в основу розвитку держави, зобов’язує нас працювати над залученням інвестицій, створенням нових технологій», – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

«Треба дуже серйозно працювати і на внутрішніх, і на зовнішніх ринках… Ми повинні бути конкурентоспроможними. Чим вищий буде рейтинг нашої країни, тим більше буде до неї довіри», – резюмував глава держави.

Довідка УНІАН. Проект держбюджету-2012 розрахований, виходячи з таких макропоказників: зростання ВВП – 5%, номінальний ВВП – 1,505 трлн. грн., інфляція – 7,9%, індекс цін виробників – 9,4%.