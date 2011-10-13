Словаччина все-таки ратифікувала розширення Європейського фонду фінансової стабільності

Парламент Словаччини ратифікував у четвер план розширення Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF), завершивши процес схвалення закону членами єврозони, повідомляє Reuters.

Перша спроба словацького парламенту схвалити EFSF, що відбулася у вівторок, закінчилася невдачею і призвела до розвалу правоцентристського уряду країни.

Як повідомляв УНІАН, парламент Словаччини заблокував розширення повноважень Європейського фонду фінансової стабільності (ЕФФС), яке було погоджено лідерами країн єврозони в липні поточного року.

Словаччина залишалася останньою країною єврозони, що не ратифікувала відповідних поправок до національного законодавства.

Проти схвалення розширення ЕФФС різко виступала партія "Свобода та солідарність" (SaS), що входить в чотирипартійну правлячу коаліцію країни.

Головна опозиційна партія Словаччини "Курс - соціальна демократія" Smer заявила, що буде готова обговорити можливість підтримки ЕФФС в період після падіння кабміну, відзначає Reuters.

Країни Євросоюзу в травні минулого року домовилися про створення ЕФФС для допомоги державам єврозони, що знаходяться в скрутному фінансовому становищі. На саміті 21 липня глави держав єврозони вирішили розширити функції ЕФФС, давши йому можливість, у тому числі, купувати бонди єврозони на вторинному ринку, брати участь у рекапіталізації банків. Ці рішення мають бути схвалені на національних рівнях в країнах єврозони. Для набуття чинності угоди потрібна його ратифікація всіма 17 державами.

Європейський фонд фінстабільності - тимчасовий механізм. Рада міністрів фінансів єврозони (Єврогрупа) на засіданні 19-20 червня схвалила зміни до Лісабонського договору, на основі якого функціонує Євросоюз, для того, аби створити в єврозоні постійний механізм фінансової стабільності з ефективним обсягом в 500 мільярдів євро. Передбачається, що постійний механізм фінансової стабільності прийде на зміну ЕФФС в середині 2013 року, передає ПРАЙМ-ТАСС.