Мінфін завтра продаватиме ОВДП із прив'язкою до долара

Міністерство фінансів України оголосило про розміщення 14 жовтня п`ятирічних і десятирічних індексованих (із прив`язкою до долара) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті відомства.

Незважаючи на те, що Графіком розміщення ОВДП на 4-й квартал 2011 року, який Мінфін оприлюднив на початку цього тижня, передбачено проведення лише двох аукціонів із розміщення індексованих паперів, це буде вже третій аукціон. В результаті перших двох розміщень, які відбулися 4 і 7 жовтня, до держбюджету вдалося залучити 2,603 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передує первинному розміщенню й погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період становить 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні та юридичні особи.