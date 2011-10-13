Президент схвалив закон щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінпослуг

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 22 вересня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання відносин між кредиторами та споживачами фінансових послуг", врахувавши всі пропозиції Президента України

Даний закон ВР ухвалила 8 липня 2011 року, але Президент заветував його.

Закон спрямований на удосконалення нормативного регулювання для підвищення захисту прав кредиторів, вкладників банків та споживачів фінансових послуг з метою зниження рівня ризиків фінансової системи та частки проблемних активів у портфелі банківських установ.