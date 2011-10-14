S&P знизило довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії. Прогноз - «негативний»

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S&P) знизило довгостроковий кредитний рейтинг Іспанії на один пункт, до АА- з АА, повідомляє Reuters.

Прогноз по рейтингу "негативний".

Причинами зниження рейтингу стали високий рівень безробіття в Іспанії і великий борг приватного сектора.

"Незважаючи на ознаки стійкості економічних показників впродовж 2011 року, ми бачимо підвищений ризик для перспективи росту через високий рівень безробіття, посилення фінансових умов, як і раніше високого рівня боргу приватного сектора і ймовірного уповільнення економічного зростання основних торгових партнерів Іспанії", - сказано у заяві S&P.