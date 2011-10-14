Міжбанк відкрився зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 8,0210/8,0290 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2584/0,2589, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,0345/11,0470.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3771/1,3773 (четвер — 1,3814/1,3816).

У четвер Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9710/7,9910.