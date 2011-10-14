Нацбанк Білорусі підвищив відсоткові ставки в операціях регулювання ліквідності

Комітет з монетарної політики Національного банку Білорусі прийняв рішення про підвищення з п'ятниці, 14 жовтня, процентних ставок в операціях регулювання ліквідності.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, про це повідомила прес-служба Нацбанку Білорусі.

Процентні ставки у постійно доступних операціях підтримки ліквідності збільшено на 10% - з 40% до 50% річних, у постійно доступних операціях вилучення ліквідності - на 5% з 20% до 25% річних.

"Підвищення процентних ставок по операціях регулювання ліквідності реалізують одночасно зі збільшенням ставки рефінансування. Цей крок спрямовано на посилення дії процентної політики на економіку, обмеження кредитної активності і стабілізацію валютного ринку", - сказано у прес-релізі Нацбанку.

У Білорусі з 14 жовтня також підвищена ставка рефінансування Нацбанку з 30 до 35% річних.

"Це рішення є черговим кроком у послідовній реалізації загальноекономічної політики Національного банку і уряду, спрямованої на макроекономічну стабілізацію, зменшення тиску на обмінний курс білоруського рубля і зниження рівня інфляції", - зазначає прес-служба Нацбанку.

Довідка УНІАН. Ставка рефінансування є інструментом грошово-кредитного регулювання, за допомогою якого Нацбанк впливає на ставки міжбанківського ринку, а також ставки по депозитах юридичних і фізичних осіб і кредитах, які надають їм кредитні організації.

Це вже десяте від початку року підвищення ставки рефінансування. Раніше вона підвищувалася 16 березня (з 10,5 до 12%), 20 квітня (до 13%), 18 травня (до 14%), 1 червня (до 16%), 22 червня (до 18%), 13 липня (до 20%), 17 серпня (до 22%), 1 вересня (до 27%) і 14 вересня (до 30%).

При цьому основними напрямками грошово-кредитної політики на 2011 рік було передбачено зниження ставки рефінансування до кінця року до 8-10% річних.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Білорусі "вільний" курс долара США різко пішов вгору. За підсумками торгів на додатковій сесії 13 жовтня, курс був встановлений на рівні 9.010 тис. білоруських рублів за долар. На основній сесії БВФБ курс (офіційний) на 13 жовтня встановлений на рівні 5765 тис. білоруських рублів за долар.

Нагадаємо, що у середу, 14 вересня, на Білоруській валютно-фондовій біржі (БВФБ) разом з основною сесією, де валюта продається за офіційним курсом на соціально значимі цілі, запустили додаткову сесію торгів для формування "вільного" курсу.