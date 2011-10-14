Продан: «спрощенку» позбавили норми відносити до витрат товари, придбані у «спрощенців»

Верховна Рада має намір прийняти законопроект про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, який зберігає норму Податкового кодексу про заборону відносити до витрат юрособам товари та послуги, придбані у фізосіб-платників єдиного податку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила голова Всеукраїнського об`єднання малого та середнього бізнесу «Фортеця» Оксана ПРОДАН.

«Одне з головних положень - про скасування заборони віднесення на валові витрати. Це було в урядовому законопроекті, ця норма... була під час підготовки за участю бізнесу в робочий комітет. За наявною у мене інформацією, цієї норми немає, її вилучили. І начебто з нами обговорювали. Вони (народні депутати - УНІАН) поговорили, послухали, закрили двері і зробили так, як потрібно», - зазначила вона.

Довідка УНІАН. Законопроект про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб`єктів малого підприємництва (№ 8521) зареєстрований у парламенті 16 травня 2011 року. Серед іншого, він передбачає скасування норми, згідно з якою платники податку на прибуток не можуть відносити на валові витрати придбання товарів/послуг у фізосіб - платників єдиного податку.

Нагадаємо, цей закон повинен був бути прийнятий, відповідно до розпорядження Президента України, ще в першому кварталі 2011 року. Пізніше передбачалося, що закон буде прийнятий в червні і вже з 1 липня набуде чинності. Остаточне його прийняття парламентом на сьогоднішній день затягується.