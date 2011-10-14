Міжбанк: закриття торгів - 8,0090/8,0190 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 8,0210/8,0290, на 12:00 ціни впали: 8,0080/8,0130. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися: 8,0090/8,0190 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2584/89, а на 12:00 ціни підвищилися: 0,2589/93. На час закриття торгів відкотилися до рівня 0,2587/91. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 30,9599 (-0,2611).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3720/1,3825. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями: 11,0345/11,0470, на 12:00 ціни пішли вгору 11,0640/11,0700. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH знизилися: 11,0340/11,0495.