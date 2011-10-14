Мінфін задовольнив одну заявку на 250 млн. грн. на сьогоднішньому аукціоні з розміщення ОВДП

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому позаплановому аукціоні з розміщення п`ятирічних і десятилітніх індексованих (з прив`язкою до долара) облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) задовольнило одну заявку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі інвестиційної компанії Dragon Capital, Мінфін задовольнив одну подану заявку за п`ятирічними облігаціями на загальну суму 250 млн. грн. Прибутковість передбачувано становить 8,75%. Попит на десятирічні облігації відсутній.

Нагадаємо, незважаючи на те, що графіком розміщення ОВДП на 4-й квартал 2011 р., який Мінфін оприлюднив на початку поточного тижня, було передбачене проведення тільки двох аукціонів з розміщення індексованих паперів, це вже третій аукціон. У результаті перших двох розміщень, які відбулися 4 і 7 жовтня, до держбюджету вдалося залучити 2,603 млрд. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою № 1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять роки) облігаціями з вартістю, що індексується, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, який передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період становить 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні і юридичні особи.