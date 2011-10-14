Євросоюз може виділити Україні у рамках «Східного партнерства» близько 600 млн. євро

Варшава. Європейський Союз до 2014 року у рамках ініціативи «Східне партнерство» може виділити на розвиток двосторонньої співпраці з Україною близько 600 мільйонів євро, що становить половину всіх зарезервованих на двостороннє співробітництво для шести держав-учасниць цієї програми коштів на вказаний період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ Польщі, відповідаючи на запит агентства.

У Міністерстві відзначили, що Єврокомісія зарезервувала на проекти в Україні цього року 135 мільйонів євро, наступного - 154 мільйони євро, а у 2013 році – 180 мільйонів євро.

Як повідомили у МЗС Польщі, у 2010 році на двостороннє співробітництво з Україною було зарезервовано 126 млн. євро, не уточнивши, яка частина з цих коштів була витрачена.

Україна, крім коштів на двостороннє співробітництво, зможе отримати частину фінансування у рамках регіонального співробітництва «Східного партнерства», на яке виділено 350 млн. євро.

Міністерство нагадало, що Єврокомісія в травні задекларувала збільшення фінансування програми „Східного партнерства” на близько 1,2 млрд. євро до 2014 року, які також планується спрямувати на розвиток демократії, ринкової економіки та громадянського суспільства.

У прес-службі також відзначили, що 1,9 млрд. євро на розвиток співробітництва з державами «Східного партнерства», про що вказано у кінцевій декларації другого саміту ініціативи, буде спрямовано виключно на співпрацю із шістьма державами-учасницями.

За даними МЗС Польщі, Єврокомісія планувала цього року виділити з цих коштів близько 440 мільйонів євро (після 360 мільйонів євро торік).

Як повідомляв УНІАН, за даними польського МЗС, Євросоюз планує виділити на проекти "Східного партнерства" 1,8 млрд. євро до 2014 року, 1,2 млрд. з яких буде виділено на розвиток двостороннього співробітництва.

Наприкінці вересня голова МЗС Польщі Радослав СІКОРСЬКИЙ після саміту "Східного партнерства" у Варшаві заявив, що учасники задекларували готовність збільшити на 150 мільйонів євро фінансування цієї програми до 2014 року.

У «Східне партнерство» включені Україна, Білорусь, Грузія, Молдова, Азербайджан та Вірменія.