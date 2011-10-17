Уряди країн ЄС зобов'язалися спільно вживати антикризові заходи

Уряди європейських країн зобов`язалися спільно вживати антикризові заходи.

Як передає Бі-Бі-Сі, про це заявив міністр фінансів Франції Франсуа БАРУАН.

За його словами, європейські уряди взяли на себе зобов`язання відповідати на кризу спільно, і майбутній саміт "великої двадцятки" "буде вирішальним для світового зростання".

У п`ятницю та суботу в Парижі проходила зустріч міністрів фінансів і глав центральних банків країн G20, які повинні підготувати майданчик для переговорів глав держав "двадцятки" на саміті в Канні 3 та 4 листопада.

Міністри фінансів і глави Центробанків "великої двадцятки" завершили переговори про способи вирішення європейської боргової кризи і його загрозу світовій економіці. Одним з основних питань стало обговорення заходів стабілізації єврозони і, в тому числі, можливість Міжнародного валютного фонду прийти на допомогу європейським країнам.

Глава МВФ Крістін ЛАГАРД зауважила, що картина світової економіки погіршується.

У комюніке G20 сказано, що учасники саміту організації обговорять питання збільшення резервів Міжнародного валютного фонду.

Раніше проти збільшення МВФ виступали США.