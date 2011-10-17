G20 узгодила заходи для підтримки світової економіки

Міністри фінансів і голови центробанків провідних світових економік (G20) за підсумками своєї зустрічі в Парижі ухвалили комюніке, у якому визначили заходи, необхідні для відновлення довіри до глобальної фінансової системи, забезпечення її стабільності і зростання світової економіки.

Як повідомляє ICTV, члени G20 висловили готовність виконати зобов`язання, взяті на себе за підсумками зустрічі у вересні в Вашингтоні.

G20 вітає "амбітну реформу" економічної системи Європи і завершення країнами зони євро реалізації рішень, ухвалених країнами валютного блоку 21 липня та спрямованих на збільшення обсягу та підвищення гнучкості інструментарію Європейського фонду фінансової стабільності (EFSF).

G20 розраховує на продовження роботи з посилення EFSF з метою стримування кризи, а також на відчутні результати засідання Європейської ради 23 жовтня, на якому буде запропоновано цілісний план подолання поточних проблем.

"Двадцятка" досягла прогресу щодо узгодження плану дій, який внесуть до порядку денного майбутнього саміту глав країн-членів G20 у Каннах. Цей план передбачає низку заходів для зниження уразливості економіки та зміцнення заасад стійкого і збалансованого економічного зростання.

Як наголошується, при реалізації усіх узгоджених заходів "двадцятка" прагнутиме стимулювати економічне зростання, соціальну інтеграцію і підвищувати рівень зайнятості.

G20 також висловлює свою прихильність забезпеченню стабільності банківської системи та фінансових ринків.