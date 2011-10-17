Акції руху "Захопи Уолл-стріт" прокотилися по всьому світу

У країнах Європи і США в неділю другий день підряд відбулися акції протесту проти великих корпорацій і банків під гаслом "Захопи Уолл-стріт", передає Радіо «Свобода».

У Лондоні, Франкфурті і Амстердамі кілька сотень активістів розбили наметові табори поблизу фінансових центрів, закликаючи продовжувати протести.

У Нью-Йорку, де зародився рух, такий табір існує вже майже місяць.

У США рух "Захопи Уолл-стріт" зібрав пожертвування на суму понад 230 тис. доларів, без допомоги і товарами, які надходять щодня

Як передає РІА «Новости», про це повідомляється на офіційному сайті руху "Захопи Уолл-стріт".

Протесна акція "Захопи Уолл-стріт" розпочалася в Нью-Йорку 17 вересня і поширилася потім на ряд великих міст США, включаючи Лос-Анджелес, Майамі, Нью-Джерсі і Вашингтон. Протестуючі виступають проти безробіття, політики влади і фінансових інститутів, називаючи її "фінансовим тероризмом".

На допомогу активістам руху щодня надходять від 100 до 400 ящиків з посилками. Американці жертвують мешканцям містечка в Зуккотті-парку, перейменованому в Ліберті-сквер, ковдри, спальні мішки, шкарпетки, туалетне приладдя і теплий одяг.

До місця проведення протестів - між Уолл-стріт і "Граунд-зіро" - гаряча їжа поставляється з розрахунку на 2 тисячі чоловік. За твердженням організаторів руху, всі витрати бюджету понад 100 доларів затверджуються відкритим голосуванням на загальних зборах, які проводяться, щонайменше, один раз на добу.

"Міжнародний день солідарності проти жадності і корумпованості", що відбувся в суботу, коли на Таймс-сквер вийшли тисячі мітингуючих, був підтриманий у більш ніж 1 тисячі міст у різних країнах світу, а в Римі протести вилилися в масові безпорядки і погроми.