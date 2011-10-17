Міжбанк: відкриття торгів - 8,0090/8,0140 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань - 8,0090/8,0140 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту піднялися - 0,2602/0,2607, котирування по євро-гривні пішли вгору - 11,0980/11,1065. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли - 1,3854/1,3856 (п'ятниця, 14 жовтня, - 1,3771/1,3773).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter