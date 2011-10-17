Литвин пропонує парламенту 20 жовтня розглянути проект держбюджету-2012

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує парламенту на вечірньому засіданні 20 жовтня розглянути проект державного бюджету на 2012 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За його словами, необхідно розпочати розгляд проекту бюджету «на вечірньому засіданні у четвер і провести його відповідно до вимог Регламенту (Верховної Ради) і Бюджетного кодексу».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня, Верховна Рада України прийняла до розгляду урядовий проект державного бюджету України на 2012 рік.