У 2011 році 11 українців стали мільйонерами завдяки "Лото-забава".

16 жовтня їх ряди поповнили жителі Києва і Чернівців, йдеться у переданому УНІАН повідомленні лотерейного оператора "М.С. Л".

Киянин зірвав джек-пот "Лото-забави" у 10 млн. грн., а житель Чернівців виграв один мільйон гривень.

Рекордний для "Лото-забава" джек-пот у10 мільйонів був заявлений на гру оператором "М.С. Л". 2 жовтня цього року. Загальна сума виграшів останнього розіграшу "Лото-забава" в усіх категоріях перевищила 14 мільйонів гривень. Наприклад, під час останнього розіграшу володарями призів у 100 тисяч стали жителі Чернівців, Миколаєва, Києва і Полтави.

У переможців, нагадує оператор "М.С. Л"., є всього 30 днів для оформлення мільйонних виграшів.

*** "Лото-забава" - єдина державна лотерея бінго в Україні. За всю історію лотереї володарями лотерейних мільйонів стали 94 гравці.

Наступний джек-пот "Лото-забава" складе 5 млн. грн.