Міжбанк: закриття торгів - 8,0050/8,0090 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0090/8,0140, на 12:00 ціни знизилися до 8,0040/8,0080. До закриття торгів цінові рівні підвищилися - 8,0050/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2602/0,2607, на 12:00 ціни піднялися до 0,2610/0,2613. До закриття торгів ціни знизилися до 0,2602/0,2605.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8075 (-0,1524).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,3854/1,3856, а на 15:00 впали до 1,3772/1,3774.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,0980/11,1065, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,1140/11,1235. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 11,0240/11,0335.