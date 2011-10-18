НБУ скорочує попит на інвалюту як форму зберігання накопичень - експерт

Національний банк України скорочує попит домогосподарств на іноземну валюту як форму зберігання накопичень і перешкоджає тіньовому обігу іноземної валюти в економіці. Таку думку в коментарі УНІАН висловив заступник голови правління «Місто Банку» Іван ДЕМЧЕНКО.

За його словами, у державної політики у фінансовому секторі зараз є два важливі завдання: зменшення попиту на іноземну валюту з боку фізичних осіб, а також боротьба з тіньовим бізнесом і нелегальним обігом іноземної валюти в Україні. З погляду цих завдань нововведення НБУ щодо обов`язкової ідентифікації фізичних осіб при кожній операції з купівлі/продажу іноземної валюти вельми позитивні та своєчасні, вважає І.ДЕМЧЕНКО.

За його словами, «жодною мірою не обмежуючи прав громадянина на вільний обмін з одного боку, з іншого – серйозно обмежують обіг тіньового валютного ринку».

І.ДЕМЧЕНКО переконаний, що «заходи з обмеження ходіння і використання в Україні іноземної валюти нарівні з національною з одного боку є непопулярними, з іншого – вкрай необхідними. У довгостроковій перспективі такі кроки НБУ є частиною процесу реформування валютної системи і принесуть позитивний ефект». Для незалежної держави використання іноземної валюти для розрахунків і обігу всередині країни є неприпустимим, наголосив банкір.

І.ДЕМЧЕНКО також відзначив, що при введенні обов`язкової ідентифікації фізичних осіб, які купують готівкову іноземну валюту без будь-яких зобов`язань у валюті (наприклад, перед банками за валютними кредитами), НБУ збільшив допустиму суму обмінних операцій за один день в 2 рази - до 150 тис. грн. «Ця сума ліміту обміну покриває потреби в купівлі валюти 95% клієнтів-фізичних осіб. Обмежень щодо продажу фізичними особами готівкової іноземної валюти немає», - відзначив заступник голови правління «Місто Банку».

Крім того, у фізичних осіб, які мають зобов`язання (кредити) в іноземній валюті, є можливість для виконання таких зобов`язань придбати валюту на міжбанківському валютному ринку через уповноважені банки без будь-яких обмежень чи лімітів, зазначив І.ДЕМЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютний-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. При проведенні операцій понад зазначену суму працівник банку також має зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі і орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

12 жовтня Національний банк України відмінив копіювання документів, що засвідчують особу, при купівлі банками готівкової валюти у населення. За словами голови НБУ Сергія АРБУЗОВА, ці нововведення незабаром набудуть чинності (дату він не уточнив - УНІАН) і діятимуть до закінчення чемпіонату Євро-2012.