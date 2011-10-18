Тігіпко сподівається на отримання до кінця року 3 млрд. дол. кредиту МВФ

Віце-прем'єр-міністр, міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО сподівається, що Україна до кінця поточного року отримає від Міжнародного валютного фонду 3 млрд. доларів кредиту.

Про це він повідомив в інтерв'ю газеті "День".

Відповідаючи на питання, які його прогнози щодо результатів візиту в Україну 24 жовтня місії МВФ, С. ТІГІПКО сказав: "Абсолютно позитивні. Програма співпраці з МВФ потрібна Україні з декількох причин. По-перше, вона - правильна. По-друге – проукраїнська, тому що не передбачає нічого такого, що в перспективі принесе шкоду країні і її громадянам. Сподіваюся, що результатом переговорів з МВФ стане виділення чергового траншу кредиту ще до кінця 2011 року. Навіть може бути здвоєний транш - близько 3 мільярдів доларів".

Говорячи про можливе підвищення вартості газу, і, відповідно, подорожчання тарифів на комунальні послуги для населення, віце-прем'єр зазначив, що МВФ цікавить не підвищення тарифів, а поліпшення фінансового стану НАК «Нафтогаз України». На його думку, змінити ситуацію можна двома шляхами: підвищити тарифи для населення або ж знизити ціну на газ.

"Завдання для влади - знайти оптимальне вирішення цього питання. А проблема в тому, що НАК "Нафтогаз України" поставляє теплокомуненерго близько 8 мільярдів кубічних метрів газу. При цьому, ціна наданого людям газу розраховується, виходячи з вартості 1300 гривень за 1000 кубометрів, а реальна вартість російського блакитного палива набагато вища. Треба шукати способи зменшення ціни на російський газ, а не перекладати ціновий вантаж на населення", - зазначив С. ТІГІПКО.

При цьому він уточнив, що підвищення тарифів для населення поки не передбачається. "Уряд робить усе для цього", - запевнив С. ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня Президент Віктор ЯНУКОВИЧ в інтерв'ю агентству Bloomberg заявив, що Україна може підвищити ціну на газ для населення, щоб отримати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

"У разі невдалих переговорів уряду щодо зниження ціни на імпорт Україна підвищить вартість природного газу для населення наступного місяця, щоб отримати міжнародну позику", - заявив Президент України.

"Усе, чого ми хочемо, це мати середню європейську ціну на імпортований газ", - сказав В. ЯНУКОВИЧ.

За його словами, якщо владі не вдасться цього досягти, вона буде вимушена підвищити внутрішню ціну на газ.

Довідка УНІАН. Програма співпраці України і МВФ, схвалена у липні 2010 року, передбачає виділення Україні кредиту на близько 16 млрд. дол. Термін дії програми 2,5 роки. Гроші залучають під ставку 3,5% річних.

Серед вимог, які висуває МВФ до України, - коригування тарифів на газ і теплопостачання.