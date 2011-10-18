Міжбанк: відкриття торгів - 8,0060/8,0110 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися тривалим зниженням котирувань - 8,0060/8,0110 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту впали - 0,2577/82, котирування по євро-гривні пішли вниз - 10,9795/10,9870. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали - 1,3719/21 (понеділок - 1,3854/56).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.