Платники податків від початку року недоплатили у держбюджет 13,5 млрд. грн. - ДПСУ

Платники податків з початку поточного року заборговували державному бюджету 13,5 млрд. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби.

Як вказують у повідомленні, усього заборгованість по податкових зобов'язаннях мають 110, 8 тисяч юридичних осіб. Проте, при цьому майже половина платників (48,2 тисяч) недоплатили до бюджету невелику суму - до 1 тис. грн.

У прес-службі зазначили, що ДПС має намір вжити суворі заходи до боржників, які мають велику недоплату.

"Ми, змінюючи стратегію роботи податкової служби, робили акцент на добровільній сплаті податків. Ми не тероризували підприємства перевірками і нагадуваннями. Але, звичайно, це не привід зловживати нашою довірою" - сказав заступник голови ДПС України Олександр КЛИМЕНКО.