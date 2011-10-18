ВР надала фінмоніторингу право вимагати від страховиків закриту інформацію

Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення зміни у статтю 40 Закону України "Про страхування".

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 248 з 351 народного депутата України, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачено, що інформація про юридичних і фізичних осіб, яка містить таємницю страхування, надається страховиком також і центральному органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання і протидію легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом чи фінансування тероризму".

Довідка УНІАН. Згідно зі статтею 40 Закону України "Про страхування" інформація про юридичних і фізичних осіб, яка містить таємницю страхування надається страховиком в таких випадках: на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; за письмовими вимогами суду або за рішенням суду; органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, податкової міліції, Державної податкової адміністрації України на їх письмову вимогу щодо операцій страхування конкретної юридичної чи фізичної особи з конкретного договору страхування у випадку порушення карної справи щодо цієї фізичної чи юридичної особи.