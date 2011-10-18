Відтермінування угоди з ЄС про асоціацію негативно вплине на економіку - експерт

Відтермінування укладення угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом негативно вплине на українську економіку.

Про це УНІАН заявив керівник аналітичного підрозділу групи "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU) Олександр ВАЛЬЧИШЕН, коментуючи ситуацію з можливим перенесенням термінів підписання угоди.

"Безумовно, це негатив, що не надасть поштовху до зростання торгівлі з ЄС, не підтримає економічне зростання", - зазначив він.

За словами експерта, у даний час кредитори розглядають ризик уряду України як позичальника досить високо (вдвічі більше ніж, наприклад, у квітні ц.р.), тобто ціна нових запозичень (фактично витрати) для уряду, якщо він сьогодні вийде на ринок єврооблігацій, була б більшою, ніж півроку тому.

На думку О.ВАЛЬЧИШЕНА, відсутність якісного поступу в економічній політиці, а до цього поняття, на думку експерта, можна і треба включати підписання договорів про вільну торгівлю з будь-ким із великих торгівельних партнерів України, позбавляє уряд країни перспектив покращення оцінок кредиторів і «буквальне здешевлення майбутніх запозичень».

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в інтерв`ю агентству Bloomberg Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Київ готовий перенести на пізніший термін підписання угоди про асоціацію і створення зони вільної торгівлі, якщо європейські лідери будуть до цього не готові у зв`язку зі "справою Тимошенко".

«Якщо Європа або Україна з якоїсь причини не готова для цього (підписання угоди), це означає, що рішення може бути ухвалене пізніше», - сказав Президент.

Планувалося, що угоду про асоціацію і створення зони вільної торгівлі буде остаточно оформлено в грудні й ратифіковано влітку 2012 року.

Сьогодні, 18 жовтня, Єврокомісія заявивла, що запланований на 20 жотвня візит Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Брюсселя відкладено на пізніший час, коли умови будуть більш підходящими для продовження переговорів про угоду про асоціацію.