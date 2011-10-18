Міжбанк: закриття торгів - 8,0140/8,0180 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0060/8,0110, на 12:00 ціни підвищилися до 8,0110/8,0140. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0140/8,0180 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2577/0,2582, на 12:00 ціни знизилися до 0,2563/0,2567. На час закриття торгів ціни піднялися до 0,2565/0,2569.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,2250 (+0,4175).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар з позначки 1,3719/1,3721 на 15:00 впали до 1,3666/1,3668.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 10,9795/10,9870, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,9555/10,9635. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 10,9675/10,9770.